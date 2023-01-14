俄稱攻佔鹽礦要鎮 烏否認 索列達爾戰役「其一最血腥」 衛星相證近夷平

俄國防部發聲明稱「解放」索列達爾的工作在周四（12日）晚完成，宣稱此舉對在頓涅茨克州的進攻行動非常重要，指全面控制該小鎮不僅代表切斷了連接巴赫穆特的補給線，還代表當地烏軍被切斷退路和包圍。烏克蘭東部戰區發言人切爾瓦蒂否認索列達爾落入俄軍手中，副防長馬利亞爾周五指烏軍「勇敢地嘗試守住防線」。

美智庫：佔領亦難包圍巴赫穆特

由於索列達爾面積較小，軍事專家都質疑當地對俄軍的重要性，美國智庫戰爭研究所（ISW）認為，俄方就算控制索列達爾，也不能包圍巴赫穆特。不過俄軍經歷數月的挫折後，莫斯科或會視奪取索列達爾為進展甚至勝利。索列達爾戰役被視為俄軍侵烏以來其一最血腥的戰役，美國公司Maxar Technologies的衛星影像對比圖（見圖）顯示當地已幾近夷為平地。烏方頓涅茨克州長基里連科周四向國營電台表示，索列達爾有559名居民，包括15名兒童被困當地未能撤離。

俄國高層：或提升入伍年齡上限為擴員

另外，路透社周四報道，俄羅斯杜馬（下議院）國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）接受官方國會報章訪問，稱俄國今春或擴大徵兵入伍年齡上限到30歲，作為把俄軍人數增加三成的計劃一部分。俄羅斯總統普京去年12月表態支持國防部提案，將義務兵役年齡範圍從18至27歲提高到21至30歲。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）