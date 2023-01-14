美醞釀聯日荷阻半導體生產設備售華

拜登政府去年10月公布大規模出口管制的新措施，包括限制中國獲取美國的晶片製造技術。路透社分析稱，這些措施背後目的是拖慢中國發展可取得軍事優勢的先進技術。

美日峰會料商討 荷揆下周訪白宮接力

然而，美國無法獨自達到這目標，除3間美企外，日本的東京威力科創（Tokyo Electron）和荷蘭的艾司摩爾（ASML）是另外兩間生產先進晶片製造設備的關鍵企業。ASML是當前唯一能製造最先進「極紫外光（EUV）光刻機」的企業，而東京威力科創的晶片生產設備佔全球市場份額27%，兩者對美國的對華晶片出口限制殊為關鍵，也因此華府須尋求日、荷合作。彭博社形容，倘若3國達成全面聯盟，可近乎全面阻止中國獲取製造先進晶片的設備。

惟路透社和彭博社分別引述消息稱，日、荷不會「即時」承諾緊跟美國的限制步伐，相關問題仍在審議。上周先行訪問華盛頓的日本經濟產業相西村康稔僅表示會就出口管制問題會美方緊密合作，但未透露如何配合對方嚴厲措施。美國前亞太事務助理國務卿羅塞爾認為，岸田政府尋求華府在威懾中國的同時，能照顧日本的商業利益。

（路透社/彭博社）