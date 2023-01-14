拜登文件門發酵 特別檢察官受任調查 涉密文件現特拉華州寓所 拜登否認隨意放置

白宮指拜登不知文件內容

拜登的私人律師去年11月在華盛頓智庫「賓夕法尼亞大學拜登外交和全球參與中心」一個拜登2017年卸任副總統後用過的辦公室裏，發現首批涉密文件，後來在他位於特拉華州威爾明頓的寓所車庫儲藏室發現第二批涉密文件。白宮稱部分文件在車庫及相鄰房間發現。白宮律師索伯（Richard Sauber）發表聲明，稱有信心徹底審查能證明文件是「無意中放錯地方」，以及拜登及其律師發現錯誤後已立即採取行動。白宮表示拜登不知道有關文件的內容。

羅伯特‧許曾任米勒通俄門調查「監軍」

司法部長加蘭（Merrick Garland）周四任命羅伯特‧許為特別檢察官，調查拜登是否不當處理涉密文件。馬里蘭州選民紀錄顯示，現年49歲的羅伯特‧許登記為共和黨人，2017年獲時任總統特朗普任命為馬里蘭州檢察官，到2021年辭任。他曾協助管理關於俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選的「通俄門」調查工作，定期會見該案特別檢察官米勒（Robert Mueller）的團隊，並向政府部門匯報。

蹈特朗普覆轍 面臨共和黨人國會調查

預計未來數周會正式展開競選活動爭取連任的拜登，周四被記者問及將重要文件放在他的汽車旁邊是否明智時，他指汽車及文件都放在上鎖的車庫，「它們不是就這樣放在街上。人們都知道我嚴肅處理涉密文件及材料」。

聯邦調查局（FBI）去年8月在特朗普佛羅里達州海湖莊園檢獲一批涉密文件後，拜登曾指特朗普的行為完全不負責任。如今拜登也陷「文件門」，遭共和黨人指摘「虛偽」。共和黨籍眾議院議長麥卡錫周四指國會應調查事件，他說：「有人非常關注特朗普的（涉密）文件。我們現在發現一名副總統將它（涉密文件）在不同地方公開存放多年。」

（路透社/法新社/中央社/CNN）