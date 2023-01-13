「文件門」發酵 白宮認拜登家再找密件

白宮尷尬 未知機密級別

美國全國廣播公司（NBC）最先披露這批新機密文件，知情人士表示，自拜登私人律師去年11月在華府智庫辦公室找到第一批密件後，拜登幕僚一直在檢查其他地點是否還有更多需要交還給國家檔案和紀錄管理局的機密文件，結果之後發現多最少一批涉密文件。暫未知相關搜尋工作是否已經結束。白宮暫拒評論發現新一批密件。

NBC報道後，密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）在Twitter寫下「特別檢察官」，暗示應由特別檢察官調查拜登「文件門」。民主黨籍參院情報委員會主席沃納（Mark Warner）周二表示，他已要求就發現拜登首批涉機文件聽取簡報，該委員會共和黨籍副主席盧比奧的發言人表示，盧比奧和沃納已致信國家情報總監海恩斯，要求查閱這些文件，並要求情報單位作出損害評估。美國有線新網絡日前報道，首批密件涉烏克蘭、伊朗和英國的美國情報資料。

（路透社/NBC/紐約時報）