FAA舊系統故障 美航班大癱瘓 全國停飛1.5小時 逾萬航班延誤或取消

負責通知機師有關地面與空中危險的「NOTAM」系統（見另稿）周二晚開始出現問題，當局遂在周三凌晨重啟系統。為處理問題，FAA於是在美東時間近早上7時半指示所有航空公司推遲所有航班出發，停飛安排到早上9時左右取消。航班追蹤網站FlightAware顯示事件導致全美有逾1.13萬個美國航班延誤或取消。

今次全國航班停飛是自2001年911恐襲以來首次，航班其後逐步恢復運作，但延誤或持續到周四甚或更後時間。主要航空公司如達美航空、聯合航空及西南航空等表示，預計周四將能復常。

受損數據檔肇禍 拜登令徹查

FAA稱故障是因一個受損數據檔案而起，暫未有證據顯示跟網絡攻擊有關。路透社引述消息指該檔案令主系統及後備系統損毁。總統拜登已指示運輸部全面調查事件。參議院商務委員會亦將調查。運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）向美國有線新聞網絡（CNN）稱，FAA出於高度謹慎考慮而下令停飛航班，當務之急是了解事發原因及避免事故重演。

航空專家指FAA的系統過時，一直缺乏資金改善系統和改革，且沒足夠空管人員和安全專家。FAA去年預算為185億美元（約1443億港元），低於2004年經調整通脹後預算。

專家：系統老化 FAA資金不足

非政府組織「美國經濟自由項目」航空高級研究員麥吉（William J. McGee）指FAA是個長期嚴重資金不足的機構，「不是多年，而是數十年」。另一方面，FAA沒固定領導人的情况亦維持了一段時間。迪克森（Steve Dickson）去年3月辭任FAA局長後，就由FAA高級安全官員諾倫（Billy Nolen）代理。拜登去年提名丹佛國際機場行政總裁華盛頓（Phillip A. Washington）接任，但上屆國會未有就華盛頓的提名舉行聽證會，拜登上周再次提名他。

（BBC/紐約時報/華盛頓郵報）