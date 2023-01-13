美國巴西逾70議員聯署 促追究博索納羅

由美國民主黨穆斯林女議員奧馬爾（Ilhan Omar）發起的聯合聲明指出：「身為巴西和美國的國會議員，我們一致反對專制、反民主極右者試圖推翻合法選舉結果和民主制度。」

指博索納羅之子勾結特朗普親信

36名美國民主黨籍議員和35名巴西進步派議員在聯合聲明中，提及周日巴西國會騷亂以及2021年1月6日美國國會山莊騷亂，表示「眾所周知，巴西和美國的極右翼煽動者正在串通」。聲明並指出，去年10月30日巴西大選後，博索納羅之子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）飛往美國佛羅里達州，與美國前總統特朗普及他的前助手如米勒（Jason Miller）、班農（Steve Bannon）會面，指他們都支持博索納羅抗議選舉結果，而這次會面後不久，博索納羅的政黨就尋求宣布數以千計選票無效。

博索納羅支持者周日闖入巴西國會大樓、總統府和最高法院，反對巴西新任總統盧拉，並與當地警方發生衝突。巴西傳媒其後報道，極右人士號召在巴西時間周三下午，舉行全國大示威試圖奪回權力後，當局不敢掉以輕心，加強首都巴西利亞的保安，周二晚沿通往國會大廈、總統府和最高法院的道路，部署國家公共安全部隊。

被總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）委派主管首都安全的官員卡佩利（Ricardo Cappelli）向市民承諾，不會讓「那些令人難以接受的事件」重演。巴西聯邦最高法院法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）周三也表示，將採取一系列安保措施，以免周日衝擊國家權力機構的事件再次發生。

（衛報）