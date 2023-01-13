相隔3個月 俄再換侵烏總指揮

67歲的格拉西莫夫獲委任為烏克蘭特別軍事行動區域聯合部隊總指揮，蘇羅維金則被貶為格拉西莫夫的副手，另外還有兩名副手分別為地面部隊指揮官薩柳科夫（Oleg Salyukov）及副總參謀長金恩（Alexei Kim）。俄國防部表示，格拉西莫夫的任命是要提高領導層地位，因特別軍事行動中需要完成的任務規模擴大，包括有必要統調各軍兵種，使之更緊密合作，以及提高部隊管理效能。

56歲的蘇羅維金去年10月被任命為烏戰總指揮，克里姆林宮希望藉他曾在敘利亞等戰場所採取的殘酷戰術，扭轉俄軍在烏克蘭的形勢。惟過去3個月俄軍失去對烏克蘭南部城市赫爾松的控制，今年元旦更出現致命的軍事錯誤，數百名俄兵被安置在烏東頓涅茨克佔領區馬基伊夫卡市一個臨時兵營，結果遭烏軍導彈擊中，數十名士兵陣亡，惹來國內挺戰右翼抨擊。

分析：人事洗牌無助戰况

一些俄羅斯挺戰分析家質疑今次重組烏戰指揮領導層，能否解決困擾俄軍領導層講究階級、制度僵化、軍備短缺等問題。《金融時報》引述接近俄國防部消息人士稱，這只是人事洗牌，因軍方已陷入死胡同，不知怎樣做，「這些都是快70歲的老人，他們不知如何打一場現代戰爭」。

去年7月以來俄羅斯最接近勝利的一役，是目前在烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾 （Soledar）的推進行動，但當地的戰役也暴露了俄軍與俄僱傭兵之間的裂痕。俄僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）周二晚表示，其部隊完全控制蘇勒答爾，將功勞全歸於旗下僱傭兵，但俄國防部周三發表聲明，強調俄軍也參與了當地的戰鬥。

（金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）