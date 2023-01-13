岸田受訪憂「今日烏克蘭明日亞洲」 不接受武力改現狀

專家指東京關注大陸攻台

岸田在訪問中認為，在亞洲面臨獨裁政權日具侵略性的人，應將俄羅斯入侵烏克蘭及核威脅視為警告。《華郵》外交政策專欄作家羅金（Josh Rogin）指出，日本已成為亞洲最支持烏克蘭的國家。

羅金又表示，岸田政府上月敲定的3份新版國家安全文件中雖未有明示，但實際反映出東京的根本關注在於中國大陸可能攻擊台灣，因此轉移軍事部署重心至日本西南島嶼，並令自衛隊在隨時出現台灣相關狀况下準備好作戰。羅金引述岸田表示：「台灣的和平穩定對全球社會極為重要。」

中國外交部發言人汪文斌去年9月曾表示，台灣問題和烏克蘭問題有本質區別，兩者沒有任何可比性，指任何藉烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是「對中國內政的粗暴干涉」。

岸田政府前年10月上台後大幅度扭轉國家安全保障政策，去年12月敲定的國防文件之一的《國家安全保障戰略》中指明，在「自由與開放的印太地區」願景下，跟盟友和志同道合的國家合作實現由法律支配的自由開放國際秩序，確保地區和平與穩定，防範中國以力量單方面改變區內現狀。手段包括利用軍事技術交流，築構長遠穩固的新安全合作網絡。

日智庫：正與中俄朝軍備競賽

岸田在《華郵》的訪問中呼籲美國民眾關注印太，指在全球安全環境正發生深刻變化時，日本作出了加強防衛實力的重大決定同時，亦希望進一步加強與美國的雙邊合作。

對於日本安保改革可能招致國內強烈反對，一向被視為鴿派的岸田稱作相關決定或許身不由己，而是時代及局勢使然。日本智庫「國際文化會館」全球顧問會長船橋洋一不諱言，日本為確保持有足夠威懾力，正與中國、俄羅斯和朝鮮作「軍備競賽」。普遍日本民眾則憂慮這些對手國如不嚴肅看待它們日益升級的敵意，亞洲將有衝突。

（華盛頓郵報/明報資料室）