駐日美軍設濱海作戰團 應對中國 北京：雙邊軍事合作不應損第三方利益地區穩定

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），與日本外務大臣林芳正和防衛大臣濱田靖一周三在華盛頓召開「日美安保協議委員會」會議。會後，奧斯汀表示，美國將在2025年或之前，將駐紮在沖繩的炮兵部隊第12海軍陸戰團重組，改為負責離島防衛的快速反應部隊「海軍陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment，MLR），以應對「日趨嚴峻的安全環境」。

配反艦導彈 太空攻擊納安保條約

《華爾街日報》報道，MLR將多達2200人，會配備反艦導彈以保衛日本島嶼。奧斯汀表示，這一變化將使駐日美軍變得「更致命、更敏捷、能力更強」。

《紐時》引述官員表示，有關協議不會增加駐沖繩的海軍陸戰隊數量，但可讓美國海軍陸戰隊在該地區緊張局勢加劇的情况下迅速部署。五角大樓官員表示，重組的部分原因是為了應對中國日增的軍事活動和軍事存在。

奧斯汀又支持日本決定加大投資於「反擊能力」（即可用於進攻行動的導彈），稱有助強化同盟。日本早前表示計劃從美國購買大量「戰斧」巡航導彈。

中國衛星發展進步神速之際，聯合聲明提到美日認為「對太空、從太空、或在太空」的攻擊對同盟安全構成明顯挑戰，可能觸發《美日安保條約》第5條（對一個國家的攻擊視為對兩個國家的攻擊）。布林肯表示，兩國官員將於本周稍後簽署一項太空防禦伙伴關係協議。

布林肯等4人在會後召開聯合記者會指出，中國的行動是美日加強合作的動機。布林肯說：「我們同意，中華人民共和國是美日、兩國盟友及伙伴共同面臨的最大戰略挑戰。」奧斯汀說：「日本和美國均對中國『破壞穩定的行動』感到擔憂，我想重申美國保衛日本的堅定承諾，美國將使用各種能力保護日本，包括核能力。」

奧斯汀稱確實看到台海的空中活動有所增加、台灣周圍水域的艦艇活動增加，但對這是否中國大陸即將攻台的徵兆，奧斯汀抱「非常懷疑」態度。

對於美日加強安保合作，中國外交部發言人汪文斌昨表示，美日開展雙邊軍事合作，應確保不損害第三方利益，不損害地區和平穩定。

美日或商管制對華出口半導體

除了安全合作，美國也可能趁岸田文雄訪美，拉攏日本聯手牽制中國高科技發展。美國政府高級官員周三告訴路透社，拜登與岸田周五會談時，預計除了商討兩國共同安全及全球經濟議題，也可能討論對中國的半導體出口管制。

（路透社/華爾街日報/紐約時報/共同社）