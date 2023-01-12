英日簽重要軍事協議 簡化手續應對印太

英日去年5月原則上同意「對等准入防衛協議」，今次簽署被指是上月兩國合併新一代戰鬥機研發計劃後，最新的安全合作舉動。英國首相辦公室發布聲明稱，形容該協議是「英日兩國之間一個多世紀以來最重要的協議」，將允許兩國規劃和開展更大規模、更複雜的軍事演習，並允許互相部署軍隊。2022年1月，日本與澳洲也有類似協議，而英國將成為第一個與日本簽訂此類協議的歐洲國家。辛偉誠的聲明指協議「加強英國對印太地區的努力」，又稱民主社會面對日漸激烈全球挑戰，需繼續「肩並肩站在一起」。

《日經亞洲》引述英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）日本事務主管沃德（Robert Ward）形容，英日RAA對日本及其他意念相近國家在印太的行為有表態意義，他認為日本未來有可能與法國簽訂同類協議。

（日經亞洲/產經新聞/路透社）