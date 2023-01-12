眾院設委會針對中國 北京籲美理性創共贏

【明報專訊】美國眾議院周二（10日）壓倒性通過成立旨在制定全面策略應對中國挑戰的特別委員會，首場聽證會最快下月召開。路透社報道，這項表決是新一屆議會最先舉行的表決之一，突顯議會內渴望應對中國崛起的國際影響力。新任眾議院議長麥卡錫表明，美國必須正視中國共產黨帶來的挑戰。中國外交部發言人汪文斌昨回應指出，希望美方有關人士客觀理性看待中國和中美關係，與中方相向而行，推動和平共處、合作共贏的中美關係。
365：65票壓倒性通過
由共和黨控制的眾議院當日以365：65票，通過成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）的議案。反對者全部是民主黨議員，部分人擔心新委員會過於傾向共和黨立場，但亦有146名民主黨人投贊成票。
根據議案內容，委員會主席將由共和黨的麥卡錫（Kevin McCarthy）指定，委員會由最多16名成員組成，其中最多7名成員在與眾議院少數黨領袖、民主黨的傑弗里斯（Hakeem Jeffries）協商後任命。
麥卡錫在去年中期選舉結果出爐後就曾表示，當選眾議院議長後，首要任務之一就是成立中國特別委員會，委員會將以揭露和打擊中共對美國網絡、貿易與軍事威脅為主。上星期剛上任的麥卡錫在投票前強調，美國必須正視中國共產黨所構成的挑戰，說：「對於未來，我們最大的擔憂就是我們落後於共產主義中國。事實是，我們對中國的依賴所構成的危險是可怕的。」他表示，委員會將研究如何將就業機會和供應鏈從中國帶回美國，以及保護美國知識產權。
列3類挑戰：台灣經濟意識形態
委員會將會就相關事務展開調查並提出政策建議。將出任委員會主席的共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）向美國之音透露，目前還在積極籌備委員會組成，預計第一場聽證會最快在下月初召開。他表示，是時候以跨黨派方式回擊「中共的侵略」。他早前接受美國之音訪問時表示，這個全新委員會的首要任務之一是「讓美國民眾了解為何中共是我們時代最大的挑戰」，又將美中關係之間一系列議題依迫切性分為三大類：台灣、經濟和意識形態競爭。