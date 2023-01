眾院設委會針對中國 北京籲美理性創共贏

365:65票壓倒性通過

由共和黨控制的眾議院當日以365:65票,通過成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party)的議案。反對者全部是民主黨議員,部分人擔心新委員會過於傾向共和黨立場,但亦有146名民主黨人投贊成票。

根據議案內容,委員會主席將由共和黨的麥卡錫(Kevin McCarthy)指定,委員會由最多16名成員組成,其中最多7名成員在與眾議院少數黨領袖、民主黨的傑弗里斯(Hakeem Jeffries)協商後任命。

麥卡錫在去年中期選舉結果出爐後就曾表示,當選眾議院議長後,首要任務之一就是成立中國特別委員會,委員會將以揭露和打擊中共對美國網絡、貿易與軍事威脅為主。上星期剛上任的麥卡錫在投票前強調,美國必須正視中國共產黨所構成的挑戰,說:「對於未來,我們最大的擔憂就是我們落後於共產主義中國。事實是,我們對中國的依賴所構成的危險是可怕的。」他表示,委員會將研究如何將就業機會和供應鏈從中國帶回美國,以及保護美國知識產權。

列3類挑戰:台灣經濟意識形態

委員會將會就相關事務展開調查並提出政策建議。將出任委員會主席的共和黨眾議員加拉格爾(Mike Gallagher)向美國之音透露,目前還在積極籌備委員會組成,預計第一場聽證會最快在下月初召開。他表示,是時候以跨黨派方式回擊「中共的侵略」。他早前接受美國之音訪問時表示,這個全新委員會的首要任務之一是「讓美國民眾了解為何中共是我們時代最大的挑戰」,又將美中關係之間一系列議題依迫切性分為三大類:台灣、經濟和意識形態競爭。

(綜合報道)