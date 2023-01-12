拜登「文件門」涉烏克蘭伊朗英國情報密件

CNN引述消息人士稱，拜登團隊交出的機密文件共有10份，包括美國關於以上3國的情報備忘錄和簡報資料，年份為2013至2016年，和其他非機密文件放在3至4個箱子內。消息人士稱，在該儲物室內的大部分文件屬拜登私人文件，包括2015年兒子的喪禮安排和弔唁函等。消息人士稱，拜登團隊在處理機密文件上小心翼翼，包括將很多只存放拜登私人資料的箱子一併交出。

司法部研是否全面刑事調查

司法部長加蘭（Merrick Garland）已下令芝加哥聯邦檢察官小勞施（John R. Lausch Jr.）審視這批文件。報道引述另一名執法部門消息人士稱，小勞施已向加蘭作不下一次彙報，並已提交初步報告，加蘭將要決定如何跟進，包括是否要展開全面刑事調查。

正在墨西哥參加北美領袖峰會的拜登周二首次公開回應事件，強調他不知道有機密文件被帶到該舊辦公室，「大家都知道我嚴肅處理機密文件、機密資訊」，因此對事件感到十分「驚訝」，而其律師已按照規定即時通報當局。他強調其團隊正全力與當局合作，並希望盡快完成。

（CNN/衛報）