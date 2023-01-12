巴西騷亂餘波 最高院下令拘軍警兩高官

准車隊進首都 未掃蕩示威營地

最高法院法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）在拘捕令中指摘托雷斯和奧古斯托批准100輛載着博索納羅支持者的巴士車隊進入巴西利亞，以及未能掃蕩博索納羅支持者聚集數月的營地，表示在反民主示威及全國佔領軍事設施的巴西民主「敏感時刻」，不能以疏忽或無能等理由來卸責。托雷斯事發時與家人正在國外度假，他否認犯錯。他曾在博爾索納羅執政期間擔任司法部長。

巴國警方此前稱拘留了1500名示威者，周二表示正式拘捕了逾700人，其餘近600名婦女、長者及兒童等人被問話後以「人道理由」獲釋。調查人員正調查博索納羅傳統盟友農企界有否資助周日騷亂。公共檢察部門前天亦尋求凍結博索納羅在巴西境內資產。

博索納羅的參議員兒子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）周二否認父親要對騷亂負責任，稱父親去年10月大選落敗後一直避免與外界溝通，以「治療敗選之痛」。

（綜合報道）