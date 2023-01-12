人口老化 歐盟多國推遲退休年齡紓財困

財長：倘不改革 7年後千億赤字

法國經濟增長正放緩，家庭和企業面對能源成本上漲和高通脹的困難時期，公共財政也因新冠疫情和旨在紓緩能源危機影響的大規模援助計劃而變得緊張。法國政府強調，必須改革退休金制度才能使之在財政上可持續。根據政府退休金諮詢小組最近發表的報告指出，若不改革退休制度，法國未來10年的年度財赤將達到年度經濟產出0.8%。法國財長勒梅爾稱，若不改革，到2030年法國的退休金體系將錄得135億歐元（約1133億港元）赤字。

英國蘭開斯特大學經濟學講師富卡爾（Renaud Foucart）說：「隨着嬰兒潮世代持續退休，政府機構預測未來幾年將出現巨額赤字，他們需要迅速作出改變，否則將沒錢投資於其他事情。」

德退休年齡可達67歲 英66歲

法國將退休年齡提高至64歲，但仍低於歐洲和許多發達經濟體的規定，這些國家領取全額退休金的年齡為65歲，並逐漸增至67歲。由於支撐高齡化人口的成本飈升，英國也面對同樣財政壓力，因此英國已確定將領取退休金年齡由目前的66歲，到2028年升至67歲，在2040年代提高至68歲，希望此舉能為庫房帶來數以百億鎊計的收入，並從那些別無選擇須工作更長年期的打工仔身上獲更多稅收。在德國，人們對國家退休金制度可持續性的憂慮正在增加，德國僱主協會聯會主席迪爾蓋爾（Rainer Dulger）去年10月表示，若不作出干預，退休金制度5年內將崩潰。據現時規定，德國國家退休金制度保證退休人士在2025年前可拿取在職時平均工資最少48%。目前德國1967年之前出生者退休年齡為65歲，之後出生者為67歲（部分因預期壽命較長）。

（CNN/金融時報/每日電訊報）