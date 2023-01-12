馬克龍政治豪賭 再推退休改革 推遲退休年齡至64歲 八大工會號召大罷工反抗

這次政府提議有些微讓步，其中法定退休年齡將從目前62歲，逐步到2030年增至64歲，而非馬克龍去年競選連任時提出的65歲。惟另一方面由2027年起，民眾要領取全額退休金，將要工作43年，較目前約41年為高。為爭取支持，改革建議亦提出增加最低退休金金額，從每月900歐元增至1200歐元。財長勒梅爾（Bruno Le Maire）周二在記者會上表示，有關改革將在2030年前令政府每年收益177億歐元（約1484億港元）。

總理稱赤字難免 倡面對現實

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）在記者會上，表示注意到改革退休金制度將引起國民的質疑和憂慮：「今天我們提出一個平衡退休金制度的計劃，一個公平的計劃。」她又指出，對退休制度預期出現赤字而不採取行動，是不負責任做法，會無可避免導致大幅加稅、退休金減少，並對退休金制度構成威脅。博爾內呼籲工會及反對黨面對現實，稱這個由在職工人支付款項的退休金制度，會隨着未來數十年人口老化而受到赤字困擾。

法國八大工會隨即發表聯合聲明，宣布在下周四發起抗議，「開啟一場強大的長期退休金運動」。法新社稱這是12年來、即上一次改革退休金制度後，所有工會團結採取行動。立場溫和的法國民主工會聯盟（CFDT），其秘書長貝爾熱（Laurent Berger）稱這次是30年以來其中一個最殘酷的改革：「沒任何理由作如此殘酷的改革。」

民調指70%民眾反改革

馬克龍兩度競選總統均以改革退休金制度為主要議題之一，他在2019年首度提出改革計劃，後來遭到全國罷工反對，並在新冠疫情期間擱置，到去年連任後於今年再提出。在馬克龍之前，希拉克及薩爾科齊兩名前總統任內亦提出過改革退休制度，但不是失敗就是被迫大幅讓步。

法國民眾普遍反對這次改革，《金融時報》昨天（11日）引述有民調指70%民眾反對改革；路透社周二報道，民調機構Odoxa的調查顯示五分之四法國民眾反對提高退休年齡。

數百萬人大示威恐再現

馬克龍的中間聯盟在去年6月國會選失去大多數地位，要在國會通過草案就需保守派共和黨（LR）支持，在退休年齡及最低退休金作出讓步後，有關難度已減低，但仍有很大變數，加上如今全國工會團結反對，隨時出現前朝的數百萬人大示威或「黃背心」規模的反政府運動，令政府被迫撤回草案。理論上馬克龍可動用「憲法49條第3款」賦予總統不經國會投票而通過法律的權力，強推改革，然而國會可發起對政府的不信任投票反制，倘通過便要解散國會再重新選舉。

（路透社/法新社/金融時報）