拜登陷文件門 司法部查 舊辦公室藏前朝密件 共和黨人倡搜住所

清空前辦公室發現 即知會檔案局

涉事辦公室屬於智庫「賓夕法尼亞大學拜登外交和全球參與中心」（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement），拜登2017年離任副總統至2020年開始競選總統前不時使用。拜登的法律顧問紹貝爾（Richard Sauber）周一發表聲明，指拜登的私人律師去年11月2日清空辦公室時，在一個上鎖儲物室內發現這批文件，隨即知會白宮法律顧問辦公室，檔案局在翌晨取走文件。

沒提文件數量等級 強調主動交出

紹貝爾的聲明沒提到機密文件數量、內容或文件的機密等級，但《華盛頓郵報》指文件約有10份，哥倫比亞廣播公司則稱文件不涉及核子機密。紹貝爾強調，這些文件不是檔案局事先要求或詢問的資料，換言之是拜登團隊主動交出，而白宮正與司法部和檔案局合作。司法部長加蘭（Merrick Garland）已下令由前總統特朗普委任的芝加哥聯邦檢察官小勞施（John R. Lausch Jr.）審視這批文件。

今次事件被外界與特朗普的「文件門」相提並論。特朗普2021年1月卸任後，把多份高度敏感機密文件搬到他位於佛羅里達州的住所海湖莊園。聯邦調查局（FBI）探員去年8月持搜查令進入搜查，在扣押的數以千計文件中，發現有100多份文件標註為機密，其中據稱包含中國、伊朗與核子機密的高度敏感情報。拜登曾抨擊特朗普把這類文件放在他私人住所的做法「不負責任」。

民主黨人淡化事件 稱已合適處理

美聯社報道，拜登今次被爆出可能不當處理機密或總統檔案，可能成為令他頭痛的政治問題。特朗普在消息公開後於其社交平台發問：「FBI何時會搜查拜登的眾多房子，甚至是白宮？」共和黨籍眾院監督暨改革委員會主席科默亦質疑司法部雙重標準，並表示將會就今次事件展開調查。委員會內民主黨人則淡化事件，指拜登的律師看來已採取了即時和合適的行動處理文件。

《華盛頓郵報》引述法律專家指出，這種情况並非不常見，但一般會以行政手段處理而非刑事調查，因為要起訴某人不當處理機密文件，要先證明該人是刻意違規。

（綜合報道）