以色列禁展示巴勒斯坦旗 稱「涉恐怖主義」

【明報專訊】被視為歷來最右翼的新一屆以色列政府上場後，持續對巴人施壓。極右政黨出身的新任國家安全部長本-格維爾周日（8日）下令禁止公開展示被巴人視為未來立國國旗的巴勒斯坦旗，宣稱此舉「跟恐怖主義有聯繫」，並要求警方在境內移除這些旗幟。法律專家相信，這道命令難以通過司法審查，遲早會被法庭推翻，但分析認為本-格維爾是在挑戰底線，看自己的權力可以擴展到什麼程度。
今次禁令的導火線，相信是以色列巴人公民尤尼斯（Karim Younis）上周四經歷將近40年囚禁獲釋後，在以色列北部公開展示巴勒斯坦旗。他1983年被判綁架和謀殺一名以兵罪成入獄，因具以色列公民身分一直被拒納入換囚名單，令其成為該國被羈留監禁時間最長的巴勒斯坦裔公民。
殺以兵巴人獲釋揮旗 料為導火線
本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）在聲明中表示，不會容許違反法律者「揮舞恐怖主義旗幟，煽動和鼓勵恐怖主義」。以色列警方發言人回應美國有線新聞網絡（CNN）查詢時則稱，移除巴勒斯坦旗的決定將會基於「旗幟的性質、展示的場合和跟展示有關的任何行動」，他們會按照公共安全和潛在犯罪行為（包括支持恐怖主義組織）的標準作決定因素。
以色列政府曾長期將巴勒斯坦旗定義為恐怖主義象徵，但在1993年簽署《奧斯陸協議》後實際上取消相關禁令。以色列最高法院去年裁定，駁回針對巴勒斯坦旗的類似禁令，但列明「舉起旗幟有很大可能引致公共安全嚴重受損」時例外。有以色列律師質疑，禁令手段是虛，藉此擴大警權迫使異議者噤聲是實。