以色列禁展示巴勒斯坦旗 稱「涉恐怖主義」

今次禁令的導火線，相信是以色列巴人公民尤尼斯（Karim Younis）上周四經歷將近40年囚禁獲釋後，在以色列北部公開展示巴勒斯坦旗。他1983年被判綁架和謀殺一名以兵罪成入獄，因具以色列公民身分一直被拒納入換囚名單，令其成為該國被羈留監禁時間最長的巴勒斯坦裔公民。

殺以兵巴人獲釋揮旗 料為導火線

本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）在聲明中表示，不會容許違反法律者「揮舞恐怖主義旗幟，煽動和鼓勵恐怖主義」。以色列警方發言人回應美國有線新聞網絡（CNN）查詢時則稱，移除巴勒斯坦旗的決定將會基於「旗幟的性質、展示的場合和跟展示有關的任何行動」，他們會按照公共安全和潛在犯罪行為（包括支持恐怖主義組織）的標準作決定因素。

以色列政府曾長期將巴勒斯坦旗定義為恐怖主義象徵，但在1993年簽署《奧斯陸協議》後實際上取消相關禁令。以色列最高法院去年裁定，駁回針對巴勒斯坦旗的類似禁令，但列明「舉起旗幟有很大可能引致公共安全嚴重受損」時例外。有以色列律師質疑，禁令手段是虛，藉此擴大警權迫使異議者噤聲是實。

（CNN）