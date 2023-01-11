聯國報告：兩極以外臭氧層有望20年內復元

南極臭氧洞2000起呈縮勢 料2066復元

臭氧層是地球大氣層中的薄層，能吸收大量來自太陽的短波紫外線，避免人們暴露於有害的紫外線下可能導致皮膚癌，亦避免傷害植物和動物。曾廣泛用於製冷劑及泡沫絕緣材料的CFC-11和其他類似的化學物統稱為氯氟烴（chlorofluorocarbons，CFCs），科學家於1970年代首次確定氯氟烴正破壞臭氧層，到1980年代中期，研究人員發現南極上空的臭氧層出現破洞，引發數十國1987年起簽訂《蒙特利爾議定書》，分階段禁止製造和使用氯氟烴。此後南極的臭氧洞呈擴勢，2000年後轉呈縮勢。

聯合國環境署、世界氣象組織、美國及歐盟的政府部門周一聯合發表報告指出，《蒙特利爾議定書》正發揮預期作用，若各國禁令持續，臭氧層將恢復至1980年臭氧洞出現前的水平，預計南極上空（臭氧層損害最嚴重）、北極上空、世界其他地區臭氧層分別於2066、2045、2040年復元。

中國幾乎杜絕化學物CFC-11排放

撰寫該報告的科學家特別提到中國。據世界氣象組織專家2018年一項研究指出，CFC-11排放在2012年後開始增加，似乎來自東亞。《紐約時報》等調查顯示，中國東部小工廠是排放CFC-11的來源，但2019年一項跟進研究顯示，有關排放量正在下降，反映中國正打擊CFC-11的生產，而現在中國已經幾乎完全杜絕CFC-11排放。

縱使臭氧層的恢復已走上正軌，但報告同時警告紓減氣候暖化的「地球工程」有可能逆轉臭氧層的復元。地球工程又稱人為氣候干預，其中有科學家建議在平流層注入數以百萬噸計二氧化硫，讓全球氣溫下降，但這樣做的代價將是臭氧層再次耗損至1990年的水平。

（紐約時報/BBC/衛報）