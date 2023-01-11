博索納羅在美腹痛入院 白宮稱未收引渡請求

身處佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的博索納羅（Jair Bolsonaro）周一在Twitter上載留院臥牀照片，表示因為2018年大選競選集會腹部中刀的舊患引發的併發症，在接受治療。醫生指他有腸道阻塞，不嚴重，大概毋須接受手術。

稱涉2018參選遇襲舊患 欲盡快回國治療

美國有線新聞網絡（CNN）報道，博索納羅接受CNN巴西頻道訪問表示，他原本打算逗留至本月底，現在計劃盡快回國看醫生。他說：「我想提前回去，因為巴西的醫生清楚我因為刀傷而有腸道梗阻的毛病。」不過報道表示不清楚博索納羅周二是否已出院和想逗留美國多久。

博索納羅於上月30日出國抵美，暫居佛羅里達州。周日發生巴西利亞政府權力機關騷亂事件後，他被指涉嫌背後鼓動，引起一些美國民主黨議員主張將他遣返，而其簽證狀况亦惹質疑。截稿前美國政府尚未證實博索納羅是否如傳媒所說持美國發予外國元首、外交官的A1簽證入境，也沒有披露其簽證狀况。國務院發言人普賴斯（Ned Price）周一表示，任何持有發予外國官員簽證入境者，一旦不再代表其政府履行官職，須於30天內離開或申請更改入境身分；無故逗留者會被國土安全部驅逐。

對於博索納羅可能被傳訊、起訴，巴西是否因而向美國提出註銷簽證、引渡等相關請求，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示美方將「慎重處理」，但美方還沒有收到任何有關的巴西政府正式請求。

博索納羅的曾祖父出生於意大利。巴西主要的葡萄牙文時事雜誌Istoé日前報道，博索納羅想前往意大利養老，並已促請意大利駐巴西大使館加快批核他及家人的入籍申請。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）周二說，他不相信博索納羅可以領取意大利公民身分，而他也未有向意大利提出申請。

（CNN/路透社/華盛頓郵報）