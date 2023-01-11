巴西騷亂5天前有風聲 警應對「不對辦」 當局拘最少1500人 查有否官員勾結

總統譴責「恐怖分子行徑」 多地集會撐民主

巴西前右翼總統博索納羅（Jair Bolsonaro）支持者周日引發首都巴西利亞中央機關的騷亂，衝擊國家民主體制，激起該國廣泛民憤。周一數以萬計群眾在聖保羅、里約熱內盧、阿雷格里港（又譯愉港）等大城市乃至一些小鎮集會支持民主、譴責騷亂，要求將騷亂肇事者繩之於法。

總統盧拉周一視察國會、高原宮、最高法院的損毁情况後，與國會參眾兩院領袖、最高法院大法官和各州州長，發表聯合聲明譴責周日的騷亂如「恐怖分子行徑」。

《華盛頓郵報》周一報道，在騷亂前最少5天，Telegram、WhatsApp的博索納羅支持者群組便廣傳：「巴西全國愛國人士留意，1月8日我們將使巴西利亞癱瘓」，號召貨車司機、農民、牛場主人、槍械持有人、商界領袖和「巴西人民」行動。相關信息還採用了「巴西之春」（#Brazilianspring）的標籤。

警力遠遜預期 商定安全策略未執行

司法部長迪諾（Flávio Dino）等盧拉政府官員上周都警覺到危險，可是事前三番四次得到巴西利亞聯邦區總督、博索納羅盟友羅沙（Ibaneis Rocha）保證「一切在控制中」。《紐約時報》報道，迪諾表示，各安全部門已於上周五會面，準備應對周日抗議中可能發生的暴力事件，但他表示，上周五會議上制定的安全策略——包括讓抗議者遠離主要政府建築物——在周日至少被部分放棄，執法人員數目也遠低於預期。他說：「警力分遣人數跟之前商量好的不一樣，尚不清楚計劃為何出現變動。」

《華郵》報道指出，1月8日當天部署於三權廣場一帶的警力顯著遜於元旦總統就職禮，警方所設障礙不足以抵禦騷亂者闖入廣場，事發時一些警員也似乎沒有重視事態。有線新聞網絡（CNN）報道，騷亂當天片段見到安全部隊人員在場守着，眼看着示威者闖入政府建築物。羅沙周日已被停職90天接受調查。

當局查金主 示威者稱商人資助車錢

盧拉周一矢言懲處策動者，追查資助示威者的人之外，指摘巴西利亞警方和情報單位「忽視了」襲擊威脅。巴西官員表示加緊追捕肇事者的同時，也調查有關安全和情報當局勾結示威者的說法。總統通訊部門官員皮門塔（Paulo Pimenta）周一指出，國會與高原宮的正門都沒有破爛。

《華郵》報道，當局推測博索納羅支持者因見軍方將領沒阻止盧拉元旦就任總統，遂轉而希望通過展示人民力量，挑起軍方行動。另外，當局發現近日出錢租車送示威者到首都的捐款人源自最少10個州，部分與巴西大型農業利益有關聯。博索納羅支持者貢蒂若周日告訴《華爾街日報》記者，他從米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）搭了10小時巴士到巴西利亞，費用由家鄉商人支付。司法部正調查示威背後的財政來源和組織者。

（華盛頓郵報/BBC/華爾街日報/CNN）