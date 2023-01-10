公共醫療危機 英揆拒答有否求診私醫

節目主持昆斯伯格（Laura Kuenssberg）指民眾對辛偉誠的決策深感興趣，指前首相戴卓爾夫人亦曾坦誠稱自己會找私家醫生診治，辛偉誠指醫療是私人事務，又指自己在NHS家庭中長大，稱其父是家庭醫生，其母是藥劑師。辛偉誠再被追下未有正面回應，僅表示應利用私營醫療資源，讓民眾有選擇權。

英國《衛報》去年11月報道，辛偉誠所登記的私人家庭醫生每半小時應診收費250英鎊（約2370港元），除可晚間及周末應診，亦可以電話或電郵診症。英國皇家護理學院秘書長卡倫（Pat Cullen）指辛偉誠作為公僕應該要坦白。BBC分析指辛偉誠如何安排私人生活不重要，重要的是其政府如何管理NHS，而拒絕開誠布公令他在政治上易受攻擊。

未排除今年護士加薪可能

另外，辛偉誠在節目上拒絕斷然排除今年護士加薪的可能，稱政府將開始本年（2023至2024年度）薪酬結算，程序開始前希望跟工會討論，確保對方理解政府出發點。卡倫指辛偉誠提高重啟今年薪酬協議談判的預期，有助避免進一步罷工。

（BBC/衛報）