英擬護理院買位 騰病牀紓醫院壓力

移走院內輕症者

報道指出，國營NHS全民提供免費醫療服務，直到最近一直是許多英國人的驕傲，但在多年相對投資不足、新型冠狀病毒大流行影響和第一線醫療人員因薪酬問題罷工後，這套醫療系統正處不堪負荷的緊繃狀態。一些病人在醫院走廊接受治療，要將病人轉送急診病房的救護車持續在醫院外排隊，而因工作人員和病牀短缺，醫生和護理員根本沒法讓病人出院。政府早前稱英格蘭目前有約1.3萬名輕病者佔用牀位。

政府發表聲明，指將額外撥給英格蘭NHS 2億鎊（約19億港元）購買短期護理場所牀位，經醫生判斷為醫療需求低的患者將在醫院外繼續獲得照顧，政府另也將撥出5000萬鎊（約4.7億港元），用於改善現有醫院設施，例如擴建地方讓車輛容易出入，以紓緩救護車排隊情况。聲明並未說明蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭的NHS是否也會獲撥款。英國早前新冠疫情大流行期間，英格蘭NHS也曾讓部分病人提早出院，盡可能騰出牀位供染疫者使用。

衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）周一將在國會發表講話，概述減輕NHS壓力的其他措施。

（路透社/BBC/中央社）