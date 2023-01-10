英擬護理院買位 騰病牀紓醫院壓力

【明報專訊】路透社和英國廣播公司（BBC）周日（8日）報道，英格蘭的國民保健服務（NHS）計劃在未來幾周陸續把數以千計病情較輕者從醫院移往護理中心等場所，以在新冠疫情升溫、被視為歷來最難度過的冬季騰出急需的病牀。
移走院內輕症者
報道指出，國營NHS全民提供免費醫療服務，直到最近一直是許多英國人的驕傲，但在多年相對投資不足、新型冠狀病毒大流行影響和第一線醫療人員因薪酬問題罷工後，這套醫療系統正處不堪負荷的緊繃狀態。一些病人在醫院走廊接受治療，要將病人轉送急診病房的救護車持續在醫院外排隊，而因工作人員和病牀短缺，醫生和護理員根本沒法讓病人出院。政府早前稱英格蘭目前有約1.3萬名輕病者佔用牀位。
政府發表聲明，指將額外撥給英格蘭NHS 2億鎊（約19億港元）購買短期護理場所牀位，經醫生判斷為醫療需求低的患者將在醫院外繼續獲得照顧，政府另也將撥出5000萬鎊（約4.7億港元），用於改善現有醫院設施，例如擴建地方讓車輛容易出入，以紓緩救護車排隊情况。聲明並未說明蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭的NHS是否也會獲撥款。英國早前新冠疫情大流行期間，英格蘭NHS也曾讓部分病人提早出院，盡可能騰出牀位供染疫者使用。
衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）周一將在國會發表講話，概述減輕NHS壓力的其他措施。
（路透社/BBC/中央社）
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