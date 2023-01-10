哈里批卡米拉「危險人物」 指王室有人勾結小報 「與魔鬼同流合污」

哈里在英國獨立電視台（ITV）訪問中，談及王室與小報的關係時稱，「某些王室成員已決定與魔鬼同流合污，藉以修復個人形象」。他指王室不但沒保護他和梅根不受傳媒攻擊，還透過匿名消息來源泄露有關他們的事。他暗指的人包括父親查理斯和繼母卡米拉。

不點名稱卡米拉泄會談內容

ITV訪問播出哈里回憶錄有聲書內容，當中威廉和哈里曾要求父親不要跟卡米拉結婚，認為兩人只在一起就好，當時查理斯沒有回應。哈里在書中稱，就在他們與卡米拉會談後，卡米拉與威廉的私人對話內容就被各大傳媒報道，包括非常精確的細節，他指威廉不會向傳媒透露對話內容，「這只可能是在場另一個人泄露」，暗指那是卡米拉。他直言，卡米拉為了稱后，不惜公開表達向傳媒提供資訊的意願，而傳媒亦樂得配合回饋資訊。

在哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》的訪問中，哈里被問到為何在書中形容卡米拉「危險」，他說：「她需要修復（第三者）形象，這使她變得危險，因她在英國傳媒中建立了聯繫，雙方都願意交換信息……在她成為王后的路上將導致『屍橫遍野』。」

重申盼和解 惟家人無意

哈里在這兩個訪問中重申希望與家人和解，但他認為家人似乎沒興趣這樣做，「讓他和梅根繼續當反派更好」。哈里在ITV訪問中說，他希望對報章採取的多項法律行動將有助改變傳媒，直指小報是「英國眾多問題的核心」，但他說：「父親告訴我，嘗試改變傳媒或許是一項自殺任務。」《星期日泰晤士報》引述威廉王子朋友透露，威廉對弟弟回憶錄中披露的內容「怒火中燒」，但為了家人和國家不作回應。

此外，王室傳記作家鮑爾（Tom Bower）在其著作稱，英女王去年9月8日臨終前威廉和其他王室成員搭專機趕到蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡，當時威廉「不願再浪費時間」，在不等哈里同行便下令專機出發，哈里最終獨自乘機，惟趕不及見女王最後一面。

（衛報/路透社/英國太陽報）