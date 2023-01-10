日媒：美擬擴安保條約範圍至太空 保日衛星

《日經亞洲》報道，美國計劃將有關保護將加入《美日安保條約》第5條，即一旦日本領土受到攻擊，美國有責任協防，包括保護日本的衛星。美日計劃在周三舉行的美日外長和防長「2+2」會談聯合聲明中，加入這項條款。報道指出，近年太空軍事活動增加，中俄正加強阻止別國使用太空、干擾衛星通訊、發展能摧毁衛星的導彈及激光武器，兩國亦被指正發展攻擊他國衛星的計劃。俄烏戰爭也突顯太空對軍事行動的重要性，衛星通訊對於發射導彈和操作無人機都很重要，而西方國家藉由衛星科技，提供烏克蘭有關俄軍位置的情報，也在戰場上發揮重要作用。

對日本來說，衛星能夠加強其防衛能力，包括應對台海衝突，日本最近修訂的防衛戰略強調部署長程導彈、電磁波和無人機的重要性，全部均要依賴衛星。

烏戰突顯衛星重要

日本今年是G7輪任主席國，岸田周一啟程依次訪問法國、意大利、英國、加拿大和美國的領袖，預計會討論經濟安全、半導體、俄軍侵烏，以及跟中國和朝鮮日益緊張的局勢，周五岸田將跟美國總統拜登會晤。岸田周日表示，會跟美國商討深化雙邊聯盟及如何維護自由開放的印太地區。

此外，《金融時報》昨日引述美國駐日海軍陸戰隊第三遠征軍（III MEF）指揮官比爾曼（James Bierman）稱，去年美日就應對一旦爆發戰爭時必須保衛領土的行動合作「呈指數級增長」，美國及亞洲盟友正仿效西方支援烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的基礎工作，為中國入侵台灣等情况做準備。面對中國日益強勢，日本和菲律賓亦加強與美國的國防合作。

（綜合報道）