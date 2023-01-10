美現遣返博索納羅呼聲 成拜登難題

美國眾議院外交事務委員會成員卡斯特羅（Joaquin Castro）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，指摘博索納羅是一個「危險人物」，「美國不應包庇這樣催化巴西本土恐怖主義的專制主義者，應予遣返巴西」。參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）和另一民主黨眾議員奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等均附和。

美國現役、前任外交官員向路透社表示，他們幾乎肯定博索納羅憑美國只簽發予在任總統的A-1簽證入境。前美國駐巴拿馬大使菲利（John Feeley）指美國擁有註銷簽證的主權，不需要法律依憑，一旦註銷其簽證，博索納羅必受威脅。

博索納羅在卸任前身涉4宗最高法院刑事調查，並在卸任後失去刑事豁免權。巴西要是簽發了拘捕令而博索納羅拒絕回國，巴西可請國際刑警發出紅色通緝令，促使美國聯邦探員逮捕他再尋求引渡受審。

有譴責暴行 無制止支持者籲政變

博索納羅任內屢提攻擊最高法院。在競選期間，他聲言若連任失敗「只能是因為舞弊」，屆時巴西將出現比美國2021年「國會山莊騷亂」還要糟的狀况。他大選後沒有直認落敗，縱曾譴責那些意圖為他推翻選舉結果的暴行，例如襲擊聯邦警隊總部、製造炸彈恐慌、堵塞公路，但沒有制止支持者呼籲軍事政變讓他繼續執政。而他尚未正式卸任，便在盧拉元旦就職禮前兩天飛赴佛州奧蘭多郊區，還在臨別時含淚重申選舉結果不公。分析指他這樣無異於叫其支持者將他的言論付諸實踐。

不過里約熱內盧州立大學政治學者林奇（Christian Lynch）認為，周日的事件將對博索納羅構成「不可逆轉的損害」，各政府部門的反應將是迅速而無情的，「這將粉碎極右翼的合法性」。

（路透社/衛報/華盛頓郵報）