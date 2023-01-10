巴西國會騷亂 多國譴責攻擊民主 數千前總統支持者湧首都破壞 如美國會山莊騷亂翻版

盧拉在去年10月30日第二輪大選中險勝博索納羅當選總統，但博索納羅的支持者不肯承認這結果，近幾周在全國多地的軍事基地外紮營，呼籲軍方發動政變推翻盧拉，軍、警部隊中不少人支持軍人出身的博索納羅。當地時間周日下午，數以千計穿著黃綠色球衣的博索納羅支持者聚集於首都巴西利亞政府機關所在的三權廣場一帶，與警方爆發衝突，最後突破警方封鎖線，先後闖進國會及鄰近的最高法院、總統和部長辦公的「高原宮」。

示威者大肆破壞 警水炮催淚彈驅逐

示威者破壞國會的門窗和陳設、搗亂議員辦公室、撕毁文件、毁壞藝術品、偷走國際代表團贈送的禮物及搶走了總統府保安室的槍械。防暴警察發射水炮，出動直升機投擲催淚彈，聯同陸軍到場驅逐騷亂者。巴西傳媒報道肇事者約3000人，警方約於當地下午6時半完成清場，拘捕了200人至400人。當局稱，多達100輛巴士周日載着騷亂者抵達巴西利亞，警方已知道誰租用了這些巴士，將調查車上所有乘客。路透社報道，示威者於中午過後由憲兵車輛護送至三權廣場，防暴警察更於示威者開始闖進國會後兩個小時才到達現場。

媒體稱示威者獲憲兵車輛護送

今次事件宛如2021年1月6日，前美國總統特朗普支持者為阻撓國會確認拜登當選，衝擊國會山莊的騷亂，也是巴西1988年推行民主憲政以來最嚴重的衝擊權力事件。美國、法國、聯合國、歐盟及墨西哥、哥倫比亞、智利、阿根廷等拉美國家領袖，紛紛速譴責騷亂及向盧拉表達支持。中國外交部發言人汪文斌昨稱，中方密切關注並堅決反對巴西發生暴力衝擊聯邦權力機構的事件。

盧拉事發時正在聖保羅州慰問水災災民。他周日宣布對巴西利亞實施「聯邦保安干預」，首都警隊收歸中央控制至1月31日。他批評保安部門沒有阻截示威者擅闖國會是「無能、無誠信或惡意」，矢言「會揪出涉事者來懲處」。他又指摘襲擊行為「野蠻」，示威者是「狂熱法西斯主義者」，並暗斥博爾索納羅煽動，道：「這個種族滅絕者……從邁阿密通過社交網絡鼓動此事。」博索納羅選舉前曾毫無根據地散播舞弊說法。他敗選後縱然肯交接權力，但始終沒公開承認選舉結果。

路透社昨報道，博索納羅支持者在事發前至少兩周已在Telegram、Twitter等社交平台群組策劃佔領政府建築物，但安全部隊並無防範襲擊行動。路透社檢視近一星期的信息，顯示這些群組為了佔領政府建築物，組織在國內各大城市用巴士載示威者往巴西利亞。巴西《環球報》（O Globo）分享的影片顯示，周日當示威者佔領國會時，有警員在前方大笑和拍照。

博索納羅否認煽動 稱周日事件非民主

周日事發近6小時後，身處美國佛州的博索納羅在Twitter否認盧拉對他的指控。他表示，依法的和平示威是民主一部分，但周日的蓄意破壞、入侵公共建築則不是。

巴西利亞聯邦區總督羅沙（Ibaneis Rocha）周日開除曾任博索納羅政府司法部長的首都公安總長托雷斯（Anderson Torres）。當晚，最高法院法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）也下令身為博索納羅盟友的羅沙停職90天，調查他是否失職未盡管治首都安全的責任。他又命令軍方及警方於24小時內拆除博索納羅支持者的營地，並要求facebook、Twitter及TikTok等社交平台堵截散播政變的宣傳。

（路透社/法新社/彭博社/BBC/CNN）