泰大公主心臟染菌昏迷3周 染支原體誘發心肌炎 44歲壯年病危

44歲的帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）上月14日傍晚在陸軍位於東北部呵叻府（Korat）巴衝地區（Pak Chong）的訓練場訓練參加國際比賽的狗時，因為心臟問題突然不省人事，立即被送往巴衝娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital），接着由王室直升機送到曼谷朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）救治。

常見病原體 呼吸道感染主因

支原體（mycoplasma）又稱黴漿菌，是一種沒有細胞壁的微生物，種類繁多，對人有致病性的包括肺炎支原體、生殖黴漿菌等。肺炎支原體為最常見的病原體之一，是呼吸道感染、肺炎的主要原因。

帕差拉吉帝雅帕是泰王哇集拉隆功（King Vajiralongkorn）長女。哇集拉隆功有4段婚姻，元配是他的表妹頌莎瓦莉（Somsawali），兩人1977年結婚、1991年離婚，長達16年的婚姻生有一女，也就是帕差拉吉帝雅帕。

帕差拉吉帝雅帕從美國康奈爾大學取得法學碩士和博士後，擔任過聯合國毒品犯罪辦公室的東南亞親善大使，更曾經擔任泰國駐奧地利大使。

70歲的哇集拉隆功2016年繼位至今未有指定繼承人。哇集拉隆功的7名子女中，有3名擁有正式王室頭銜，帕差拉吉帝雅帕是其中之一。泰國「王位繼承法」1974修訂後，泰王在選擇繼承人時可傳位給女兒。有分析指出，帕差拉吉帝雅帕既有資格也有能力繼承王位，但如今她病重可能為王位繼承增添變數。

（彭博社/路透社）