FT：蘋果最快今年首季印度開實體店

報道指蘋果在印度招聘技術員、營銷專家、高級經理、店長等12個零售工種逾100個職位，反映它正在籌備零售店，其中孟買的一家預計最快於3月開幕。蘋果沒回應相關報道。

蘋果總裁庫克2020年曾表示，「不想讓別人為我們經營這個品牌」，聲言蘋果店將拓展至印度，之後便有直銷網站，但未有實體店。

庫克2015年曾游說印度總理莫迪批准蘋果開零售店，惟保護法規定外企直銷予印度消費者的產品，須有30%部件產自印度。近年條例放寬，蘋果便開始在印度組裝iPhone避納關稅。

中國的新冠「清零」政策加上美國對華實施晶片出口管制，促使很多公司擔心受地緣政治所累而遷移生產線。蘋果亦宣布在印度、越南設立iPhone、iPad、MacBook的生產線，改變只靠中國生產的局面。

DIGITIMES Research分析，印度與越南將成為手機供應鏈遷出中國後的最大得益者；2022年iPhones仍有80%至85%在中國大陸生產，但預計在2027年或之前，將有45%至50%產於印度。不過美國《商業內幕》指出，印度雖有龐大年輕人口，政體相對民主，但官僚主義和手續繁瑣等為人詬病，短期內難奪中國「世界工廠」地位。

（綜合報道）