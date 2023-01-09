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2023年1月9日星期一
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【明報專訊】日本陸上自衛隊聯同美國、英國、澳洲的陸軍昨日於千葉縣的習志野駐屯地訓練場，舉行聯合軍事演習。其間，日本的海上、陸上自衛隊，以及美國的空軍、海軍也有參與支援。
（法新社）
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