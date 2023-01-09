日媒：岸田周五晤拜登 談台海局勢

聯合聲明建基於「安保3文件」

《讀賣新聞》引述多於一名日本政府相關人士報道，日美峰會的聯合聲明將基於日本政府早前修訂的國家安保3文件，寫入進一步加深日美同盟，以及加強在「自由與開放的印太地區」合作，並再度確認釣魚島（日方稱尖閣諸島）屬《美日安保條約》第五條（指日本領土受攻擊會引發美軍行動）的適用對象。

岸田內閣上月中旬敲定《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛能力整備計劃》的「安保3文件」，指中國是「前所未見的最大戰略挑戰」，首倡日方可有直接打擊對手領土的「反擊能力」，並預期2023財年起5年間日本國防費用將急升至43萬億日圓（約2.5萬億港元）。美方對此表示歡迎，中方批評日方藉渲染「中國威脅」為擴軍尋找藉口。

日本經濟產業相西村康稔先行訪美，會見美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪、國土安全部長馬約卡斯和能源部長格蘭霍姆等，商討如何利用G7反制中國涉嫌經濟脅迫，以及如何參與美方提倡的「印太經濟框架」（IPEF）和加強能源合作等。

（中央社/共同社）