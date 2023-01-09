日媒：岸田周五晤拜登 談台海局勢

【明報專訊】日本首相岸田文雄今日展開西方外訪之旅，將陸續訪問法國、意大利、英國、加拿大和美國，為今年主辦七國集團（G7）峰會鋪路，其中岸田與美國總統拜登料在周五（13日）於華盛頓會晤。日本傳媒引述日本政府消息報道，日美峰會預期會發表以安全保障領域為主的聯合聲明，包括重申「台灣海峽和平與穩定的重要性」表述。日美將先在周三舉行外長和防長的「2+2」會談，料談及遏制中朝措施和日方新修訂「反擊能力」的發動方式。
聯合聲明建基於「安保3文件」
《讀賣新聞》引述多於一名日本政府相關人士報道，日美峰會的聯合聲明將基於日本政府早前修訂的國家安保3文件，寫入進一步加深日美同盟，以及加強在「自由與開放的印太地區」合作，並再度確認釣魚島（日方稱尖閣諸島）屬《美日安保條約》第五條（指日本領土受攻擊會引發美軍行動）的適用對象。
岸田內閣上月中旬敲定《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》和《防衛能力整備計劃》的「安保3文件」，指中國是「前所未見的最大戰略挑戰」，首倡日方可有直接打擊對手領土的「反擊能力」，並預期2023財年起5年間日本國防費用將急升至43萬億日圓（約2.5萬億港元）。美方對此表示歡迎，中方批評日方藉渲染「中國威脅」為擴軍尋找藉口。
日本經濟產業相西村康稔先行訪美，會見美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪、國土安全部長馬約卡斯和能源部長格蘭霍姆等，商討如何利用G7反制中國涉嫌經濟脅迫，以及如何參與美方提倡的「印太經濟框架」（IPEF）和加強能源合作等。