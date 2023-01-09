俄傭兵集團覬覦擁「地下城」烏東重鎮

正受到西方制裁的普里戈任在Telegram頻道談及認為奪取巴赫穆特的重要原因：「錦上添花的是蘇勒答爾 （Soledar）和巴赫穆特礦場系統，實際上是個地下城網絡。它不僅（有能力容納）一大群人於80至100米深處，而且坦克及步兵戰車也可移動。」他指地下建築群自一戰以來存放大批武器。普里戈任又提到控制當地的另一好處，稱當地是個重要物流中心，擁有獨特防禦設施。

稱已控制巴赫穆特另一戰略點

路透社指鑑於瓦格納集團在侵烏戰爭中的作用，巴赫穆特若落入俄國控制，普里戈任在俄羅斯的政治資本將會提升。瓦格納另一相關Telegram頻道則稱，俄方已控制巴赫穆特外圍一個戰略上很重要的聚居點。

美指商業考量 為控當地鹽礦

然而，美國白宮上周四（5日）表示，相信普里戈任是出於商業考慮，想控制該區的鹽及石膏礦，白宮未有提及對方所指當地的地下軍事用途。烏克蘭國防部發言人則指，鄰近巴赫穆特的城鎮兼鹽礦所在地蘇勒答爾，仍在烏克蘭控制之下。

（路透社）

（俄軍侵烏）