烏指俄軍橫跨停火令通宵轟炸

多地受襲 巴赫穆特2死13傷

俄國防部上周五雖然稱遵守停火安排，但在此期間仍有衝突發生。英國防部上周六指盧甘斯克州城鎮克雷明納（Kremina）附近爆發戰鬥，烏國官員周日（8日）亦稱俄軍在凌晨轟炸烏國東部。烏國總檢察長辦公室上周六在Telegram表示，俄軍前一天攻擊巴赫穆特（Bakhmut）鎮及巴赫穆特區，造死2死13傷。

烏國東部多個地方周日凌晨時分亦受到俄軍攻擊，哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Sinehubov）稱1名50歲男子在俄國炮擊中死亡，頓茨涅克州城市索列達爾（Soledar）亦有1人死亡，州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示該州受到9枚導彈攻擊，有7枚落在克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）；扎波羅熱市亦傳出爆炸聲，但傷亡及損毀狀况未明。

指俄擬再動員50萬兵

俄軍侵烏未有停止迹象，塔斯社（TASS）昨日引述俄羅斯總統第一副幕僚長基里延科（Sergei Kiriyenko）稱，普京為「特別軍事行動」設定的任務仍將會完成，「而且一定會是勝利」。《衛報》上周五引述烏克蘭情報機構，指俄國準備繼去年9月宣布動員30萬人後，本月再下令動員多50萬新兵，烏國防部情報總局（GUR）副局長斯基比斯基（Vadym Skibitsky）估計，這些新兵將參與俄軍在春夏對烏國東部及南部的連串攻擊行動；俄方此前否認計劃第2次動員。

另外，《金融時報》前日報道，普京上周指示國防部支持電影製作人，讓他們可製作有關俄軍努力征服烏克蘭的紀錄片，並由文化部安排放映。紀錄片雖然被要求描繪參戰俄軍的英勇，而非俄軍作戰踉蹌的殘酷現實，但此舉表明克宮正調整烏戰論述。

有分析認為普京未有繼續讓民眾免受戰爭及其代價影響，愈趨傾向讓他們接觸戰爭，是對曠日持久和消耗一切的衝突之必然反應，以至提前讓民眾做好心理準備，面對進一步大規模動員等的潛在犧牲。

（衛報/金融時報/Ukrinform）

（俄軍侵烏）