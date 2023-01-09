鎮壓安撫疑內部分歧 學者：政府「試水溫」未改強硬

對於伊朗最高法院上周維持對卡拉米和侯賽尼的死刑女裁決，卻准許另外6名死囚的案件覆審，專研伊朗政治的美國密蘇里科技大學副校長博魯杰迪（Mehrzad Boroujerdi）認為是「一種政治計算」，他說：「他們（伊朗政府）知道大規模處決會讓更多民眾走上街頭，進一步激怒他們。另一方面，他們想發出信號，表明會毫不猶豫地處決抗議者，以阻嚇民眾。」

英國杜倫大學中東及伊斯蘭研究研究所主任阿赫泰沙米（Anoush Ehteshami）認為，重審決定反映伊朗受到國內外壓力同時，政府內部也鬧分歧，其中一方是強硬派，另一方則認為處決將進一步催化抵抗，重審或釋放異見者可回應公眾壓力。

「馬基雅維利主義」力保政權

美國丹佛大學中東研究中心主任哈希米（Nader Hashemi）認為伊朗當局行徑不一，是內部矛盾表現。一些分析把諸如《伊朗式遷居》女星塔雲妮阿里度絲蒂等名人被當局「先捉後放」視為當局恐嚇民眾的手段，但哈希米認為是當局試水溫測試群眾反應的做法。他亦提醒，伊朗現有政權已存在了44年，深明為保政權不擇手段的「馬基雅維利主義」（Machiavellianism），具有在「必要時讓步」的能力。

英國基爾大學中東研究副教授夏希（Afshin Shahi）則認為，當局有時「寬大處理示威者」是為了「防止安全部門內部派系鬥爭惡化」，因為倘有致命流血事件會使內部某些人遭到孤立。

（法新社）