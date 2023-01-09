伊朗再處決示威者 委任鐵腕「一哥」 哈梅內伊未向頭巾示威退讓 稱要提升執法力

22歲空手道冠軍39歲義工遭問吊

最新於上周六早上被處決的是22歲空手道冠軍卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）和39歲兒童服務義工侯賽尼（Seyyed Mohammad Hosseini）。他們被指在去年11月3日德黑蘭附近城市卡拉季（Karaj），殺害了一名27歲的革命衛隊旗下巴斯基民兵（Basij）。他們雖曾上訴，但上周二最高法院維持原判，終於上周六行刑。聯合國人權辦公室、國際特赦等指摘法院閉門審訊、根據逼供材料定罪和執行死刑。美國、歐盟、德國等亦予譴責。荷蘭外長傳召伊朗大使強調嚴重關切。

辯方律師聲稱，侯賽尼曾被綁起手腳毆打，頭部被踢到暈倒，身體不同部位有電擊痕迹，以酷刑逼供沒有法律效用。不過伊朗當局否認施酷刑逼供。該宗命案還有3人被判死刑、11人被判監禁。示威以來已有最少14人被判死刑，其中兩名男子分別因襲擊巴斯基民兵於上月被問吊，6人等候案件覆審。另有數十名被捕示威者面臨死刑判決。

拉丹革命衛隊出身 遭歐美制裁

頭巾示威自去年9月中旬因22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）被道德警察拘留期間身亡而引爆，繼而席捲全國，成為伊朗伊斯蘭共和國成立以來最大的政權挑戰。伊朗堅稱示威者是「暴徒」，受外國勢力唆擺引發騷亂。該國最高領袖哈梅內伊前天任命59歲強硬派警官拉丹（Ahmad Reza Radan）出任國家警察總長。

拉丹多年前由伊朗伊斯蘭革命衛隊轉職警隊，於2008年至2014年擔任副警察總長，之後領導執法部隊戰略研究中心。他因鎮壓2009年抗議選舉不公和反政府示威，毆打、殺害和任意逮捕示威者，侵犯人權問題而受美國、歐盟制裁。他也是組織道德警察要員，向來主張對違反伊斯蘭衣著規範婦女、留長髮的年輕男子加強執法。他還曾於2007年推行「公安計劃」，污衊異見人士為「惡棍」，再以公共安全為藉口逮捕。

哈梅內伊料續重用強硬派

伊朗異見網站Iranintl報道，哈梅內伊在上周六的法令中敦促拉丹「確保人民對警察提供安全保障方面的表現感到滿意」，這種言論意指要確保政權在「頭巾示威」中的安全。Iranintl援引消息人士說，哈梅內伊曾「嚴厲責罵」原警察總長阿什塔里（Hossein Ashtari），指他平息反政府示威「無能」。阿什塔里自2014年就擔任國家警察總長。在美國的伊朗專家博魯杰迪（Mehrzad Boroujerdi）接受法新社訪問稱，新任命印證了阿什塔里被狠批的傳聞，他推測稍後像阿什塔里的官員將被「更強硬人士取代」，維持對安全部隊的嚴謹控制。

（法新社/路透社/Iranintl）