路透：俄黑客團隊鎖定美3核子實驗室

報道指出，去年8至9月「冷河」鎖定美國布魯克黑文（Brookhaven）、阿爾貢（Argonne）及勞倫斯利弗莫爾（Lawrence Livermore）3間國家實驗室為目標。網絡紀錄顯示，黑客為每間實驗室製造了一個假的登入網頁，並透過電郵發送給在那些實驗室工作的核子科學家，企圖藉此讓他們披露其登入資料。暫時未知是否成功。

專替克宮蒐外國確定與戰爭罪相關證據

網絡安全研究人員及西方國家政府官員表示，自俄羅斯軍隊去年2月入侵烏克蘭以來，「冷河」對烏克蘭盟國的黑客活動變本加厲。報道指出，在這些美國實驗室遭受到網絡攻擊之時，正值聯合國專家到烏克蘭視察歐洲最大的扎波羅熱核電站，評估該處遭炮擊下輻射泄漏的風險。

多間網絡安全公司指出，「冷河」自2016年攻擊英國外交部後，開始為情報界注意，該組織近年發動的襲擊包括去年5月入侵並泄露英國軍情六處（MI6）前主管的電郵。法國網絡安全公司SEKOIA.IO指出，「冷河」還鎖定了最少3個正調查戰爭罪的歐洲非政府組織，稱黑客登記了與這些組織有關的域名，以假冒它們，旨在替莫斯科蒐集外國已確定、與戰爭罪相關的證據和國際司法程序的情報。美國網絡安全公司CrowdStrike情報部門資深副總裁邁爾斯（Adam Meyers）稱，「冷河」是迄今最重要的黑客組織之一，他們直接參與支持克里姆林宮的的信息運作。

烏指俄寒假後再發動員令

此外，烏克蘭軍情局副局長斯基比斯基（Vadym Skibitsky）表示，俄羅斯計劃本月再度下令徵召多達50萬名士兵，以參與今年春夏對烏克蘭東部及南部發動一系列攻勢。他預期莫斯科在冬季假期結束後，於1月15日宣布最新一輪動員令。俄羅斯此前曾否認準備再動員。

（路透社/衛報）

（俄軍侵烏）