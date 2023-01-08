疫情加通脹 日35%人稱永不出遊

全球顧問機構Morning Consult去年就旅遊業未來發展向全球15個國家約1.6萬人進行調查，發現疫情過後有較多亞洲受訪者不願再旅行，其中稱永不旅行的日本受訪者多達35%，韓國及中國亦分別有15%及14%，另外美國與墨西哥亦有14%及11%受訪者無計劃出行。報告稱，雖然對疫情的憂慮仍是打消旅行意欲的因素之一，但通脹等經濟影響變得更明顯，43%美國受訪者便稱因消費價格高昂，將減少旅行。

虛擬旅遊冒起 40%人感興趣

在國際運輸與出入境仍受限制之際，發展漸趨成熟的虛擬技術能否替代實體旅遊也漸受關注。迄今不少虛擬旅遊產品已面世，例如可探索全球景觀的Google Earth VR，海洋關注組織The Hydrous推出的Immerse 360則讓使用者在專家導賞下觀賞帕勞的珊瑚礁與海洋生物。市場調查機構Dynata調查11個國家約1.1萬人，發現約40%受訪者對虛擬旅遊感興趣，51%曾嘗試虛擬參觀博物館或藝術展覽等。

日本全日空集團社長片野坂真哉向世界經濟論壇稱，疫情改變了大眾對旅遊的理解，虛擬旅行冒起便是例證。他認為虛擬旅遊並不能取代實體旅遊的真實體驗，但兩者結合卻有助業界發展，例如回應低碳可持續旅遊的需求等，相信虛擬旅遊將在業界復蘇中扮演重要角色。

（CNBC/Euronews/世界經濟論壇）

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