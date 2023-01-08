多國航空公司應疫後需求 合併拓業務增調航班搶客

成本重人手缺礙復常

多間航空公司最近致力擴張業務，如新加坡航空去年11月宣布注資2.5億美元，促成印度航空與塔新航空合併，並成為印航集團股東，助開拓南亞航空市場。日本航空去年8月則與馬來西亞航空達成聯營協議，加強來往兩地航班。大韓航空瞄準中國商機，在中國開關消息公布前已宣布本月將來往中韓的航班由每周9班增加至15班。德國漢莎航空發言人亦稱，中國放寬防疫措施將「有助中國與歐洲之間的國際航空交通恢復」，正研究相應調整航班。不過亦有公司觀望，美國聯合航空稱，將評估市場需求與營運還境，決定何時重新加開中國航班。唯一經營澳洲往來中國航線的澳洲航空亦稱，尚未決定重啟有關航線的時間表。

中國未來研究會旅遊分會副會長劉思敏向路透社稱，許多人慮及新冠疫情再次肆虐中國而影響外遊計劃，加上此前疫情導致大批民眾失業或收入大減，重拾消費信心需時，估計2024年前國際旅遊規模將難以回復至疫前水平。

除了疫情仍存陰霾，環球經濟前景同樣妨礙旅遊業界復常步伐。航空業分析機構Endau Analytics創辦人優素夫（Shukor Yusof） 向《金融時報》稱，燃油價格持續上升與通脹高企等經濟因素將令航空公司利潤受壓，影響航空公司增加航班、開拓新目的地等能力。疫後大辭職潮造成的人手短缺成旅業振興障礙，世界旅行與旅遊理事會（WTTC）去年中報告稱，單在歐盟區，旅遊及餐飲業便有多達120萬職位空缺待補，其中航空業最嚴重，佔約三分之一。

（綜合報道）

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