東南亞入境免檢測 勢最受惠陸客重臨 倚重旅業救經濟 業界同憂疫情再現封城

新冠疫情自2020年初擴散全球以來，多國一度實施嚴格出入境限制以防止外來感染，全球旅業隨之步入寒冬，國際旅客大減近七成。國際管理諮詢公司麥肯錫的合伙人沈思文（Steve Saxon）近日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，新冠疫情期間中國航空旅客由2019年月均約1200萬人暴跌了95%。他預計，隨着中國開關，今夏前旅客將恢復至每月約達600萬。Trip.com網站的數據顯示，中國內地農曆年初一至初七的外遊預訂數額較一年前激增了5倍幾，每單預訂消費平均增加了32%，最熱門旅遊地點包括泰國和香港等。

泰測中國航班污水 旅客須購新冠醫保

當西方和日韓等國均要求中國人在登機前須有病毒檢測陰性證明，大多東南亞國家都不設同類要求而只側重疫苗證明，泰國、大馬會測試從中國入境航班的污水，泰國亦只要求中國旅客所購的醫療保險須包含新冠確診。這些「免檢」東南亞國家一直以旅遊為經濟重要支柱，它們皆期待今年接待中國旅客人數回復至2019年水平的一半或以上。2019年1.55億中國人外遊的旅行開銷達2546億美元（約1.99萬億港元）。

聯昌國際銀行的新加坡經濟學者宋誠煥（Song Seng Wun）認為，中國旅客外遊將選擇「最少麻煩」、毋須接受檢測的目的地，所以這將有利於東南亞國家吸納大陸遊客入境。高盛日前分析，中國大陸外遊人數倘恢復至2019年水平，估計香港、泰國、越南和新加坡等地將最受惠。中國國際旅遊交易會（ITB China）上月調查亦發現，76%中國旅行社都把東南亞定為恢復外遊後的首選旅遊目的地。

柬首相指檢疫屬「嚇國民」政治宣傳

東南亞國家官員亦相繼淡化疫情顧慮。新加坡表示該國已提高醫療能力，且約四成人口曾確診新冠病毒，接種人口達83%，具相當高的集體免疫力。印尼政府經過數天討論，決定不對中國旅客實施入境檢測管制，原因是印尼社會對新冠免疫力優於中國。觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）日前表示，「我們歡迎中國遊客，但同時保持謹慎態度」。泰國衛生部長日前表示，中國開關是泰國「迅速恢復經濟的一個機會」。柬埔寨首相洪森早前亦質疑其他國家提出的檢疫要求，是旨在「恫嚇國民」的「政治宣傳」。

不過，即使是期待旅客回歸的旅遊零售業者，始終有人擔心中國遊客會惹來新一波疫情。Our World in Data數據顯示，中國1月4日單日新增確診9308宗，星馬泰印尼越南等國在零至數百宗。大馬觀光址棉花島的一名船家擔心再遇封城，主張政府暫拒中國旅客至中國疫情「復常」。泰國清邁一名度假旅舍東主也表示雖然歡迎中國旅客，但對不設檢測要求感到「不舒服」。印尼傳染病學家布迪曼（Dicky Budiman）則表示，有必要維持嚴格規限外來旅客以防新冠病毒再爆發。

（路透社/CNN/自由亞洲電台/《外交家》雜誌）

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