日經濟相斥華經濟脅迫 5月G7或商反制

後悔「幻想」中俄「入世」帶來和平

西村康稔在華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的演說中指，日本當年相信接納中俄加入世貿會讓世界變得更和平，但冷戰後逾30年的經濟相互依存實際未令世界和平，反增全球風險，日方現在深切感到當時的假設「無疑是幻想」。他表示自由貿易系統最終只增加了威權政權的認受性，並加大了來自霸權國家的威脅，美國和其他志同道合的民主國家應該以「新世界秩序」與之抗衡。

西村特別提到，中方早前突然禁止進口台灣鳳梨和澳洲紅酒「帶來清晰的實時危險」，認為需要推進考慮威懾經濟脅迫的方法，認清有意施展脅迫國家的「痛處」（choke points），然後在必要時採取反制措施。他說，可能將在今年5月在廣島舉行的七國集團（G7）峰會上與盟國集中討論反制經濟脅迫。

訪美商定半導體等擴合作

西村在與雷蒙多（Gina Raimondo）會面後見記者，稱雙方就擴大經濟安全合作達成共識，合作範圍覆蓋半導體、生物科技、人工智能、量子計算等重要新興技術領域。就美國政府要求日本和荷蘭配合的半導體對華出口限制，西村強調與雷蒙多「進行了相當深入的對話」。他表示將關注各國的限制動向，今後也會繼續展開日美磋商。雙方還一致同意今年內盡早舉行外交和經濟部長間的「美日經濟政策磋商委員會」（經濟版2+2）會議，並由日美兩國共同主導今年G7會議的討論。

（共同社/彭博社/路透社）