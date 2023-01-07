俄東正聖誕「停火」 烏歐美斥偽善 分析：普京「洗白」爭國民教會支持

俄東正教牧首、土耳其總統呼籲

普京周四在聽取俄羅斯東正教牧首基里爾和土耳其總統埃爾多安呼籲後，頒布臨時停火令。周六（1月7日）是今年東正教聖誕節的日子，克宮稱敵（烏克蘭）佔區內住有大量東正教徒，呼籲烏方加入停火，讓他們在聖誕前夕及當天參與教堂活動。

昨「停火」期間兩軍持續交火

不過，烏克蘭總統澤連斯基隨即在晚間演說中，質疑俄羅斯以此作掩護，阻止烏軍在東部頓巴斯地區前進，同時調派兵員和彈藥靠近烏軍陣地。其辦公室主任顧問波多利亞克則表示，只有在俄軍全面撤出佔領土地後，方會實現「暫時停火」。昨日「停火」期間，兩軍前線戰火持續。

歐洲理事會主席米歇爾亦形容俄方倡議停火的舉動「偽善」，英國外相祁湛明認為該措施「無助推進俄烏和平進程」。二人均促請俄羅斯從烏克蘭撤軍。美國總統拜登質疑普京下令在西方聖誕節及新年轟炸烏克蘭醫療及宗教設施，卻在東正教聖誕節倡議停火，是試圖為俄軍尋找「喘息空間」。

美國新聞評論網站Vox引述喬治城大學「安全與新興科技中心」（CSET）研究員科納耶弗（Margarita Konaev）認為，俄羅斯倡議停火似為向國內傳達信號，重申向烏克蘭發動戰爭是出於「人道理由，保障共同宗教和種族人士免受迫害」的一貫虛假立場，並爭取俄羅斯東正教繼續支持其政權及侵烏決定。

《紐約時報》引述政治及軍事專家分析，假如烏克蘭同意停火，將容許普京以「和平締造者」自居。

德美向烏供戰車 抗俄坦克

另外，繼法國周三承諾向烏克蘭提供AMX-10 RC裝甲車後，美國和德國周四分別宣布向烏供應「布雷德利」（Bradley）戰車及「黃鼠狼」（Marder）步兵戰車，有助對抗俄軍坦克。

（路透社/法新社/Vox/紐約時報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）