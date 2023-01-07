國會騷亂翌日警員中風亡 遺屬控特朗普過失致死

死者遺屬在入稟狀稱特朗普故意激怒人群，指揮和鼓勵暴徒攻擊國會大樓和反對他們的人，而隨後發生的暴力事件及造成的傷害，包括西克尼克（Brian Sicknick）的傷勢及最終不治，是特朗普言行所造成的合情理且可預期的後果。入稟狀除指控特朗普過失致他人死亡，亦指控他侵犯西克尼克的公民權、襲擊罪和玩忽職守；文件亦提及另兩名示威者。

當年有報道指西克尼克在騷亂期間被暴徒用滅火筒重擊頭部，但驗屍官表示西克尼克在騷亂期間未有受傷，認為死於自然，但指國會山莊騷亂很可能「對他的狀况產生作用」。

獲拜登追授「總統公民獎章」

另外，美國總統拜登昨日在白宮就騷亂兩周年發表演說，並向12名當年有份保衛國會大樓和在2020年大選捍衛選民意願的人頒發或追授「總統公民獎章」，包括西克尼克等數名執法人員、拒絕推翻選舉結果的亞利桑那州眾議院時任議長鮑爾斯（Rusty Bowers）等。

（綜合報道）