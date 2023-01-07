曾陷逼宮 佩洛西兩招挽支持

2018年中期選舉後，民主黨以36席的優勢重奪眾議院控制權，但一批新當選的進步派議員隨即醞釀逼宮，試圖以世代交替為由要求佩洛西放棄回任議長，將這個美國政壇第三大要職交予新世代人選。這批議員以奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）等為首的4名女性新人最受矚目，被稱為「四人幫」（The Squad，英文原文字面意思為「小隊」）。經過一番黨內角力和討價還價後，佩洛西一方面利用個人強大籌款能力以作游說，另一方面讓步，承諾最多只再做4年議長，最終保住足夠黨友支持當選。

儘管在2022年中期選舉前，不時傳出佩洛西仍會尋求連任，但在民主黨失利後，佩洛西宣布守諾離開民主黨領導層，甚至不爭取出任眾院少數派領袖。

麥卡錫讓步更多 惟受制議席優勢小

麥卡錫這次其實作出了更大讓步，答允降低提案撤換議長的門檻，令這些叛逃者未來可更容易將自己攆下台，但暫時看仍不足以挽回足夠票數支持。他和2019年時的佩洛西相比，最大分別是迴旋餘地太小。對比起民主黨當年的36席優勢，共和黨這次只有微弱的9席優勢。換言之，在挽回「四人幫」支持後，即使佩洛西最終仍失去15名黨友的支持票，仍能以220票驚險當選，但麥卡錫要保住218票過半的話，最多只能承受4人「倒戈」。

（Axios/Politico）