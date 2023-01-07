選議長3日無果 美兩黨研合作解困 麥卡錫再向極右讓步無功 民主黨開條件另撐一人

麥卡錫（Kevin McCarthy）為得到共和黨內極右派支持，承諾在議事規則方面作出更大讓步。麥卡錫此前曾提出將提案罷免議長門檻減到5人。在周四早上的共和黨閉門會議，麥卡錫滿足黨內「異見者」訴求，提出只要一名議員就可提出罷免議長動議。

除了降低提案罷免門檻外，麥卡錫還表示會滿足一些極右議員加入重要委員會的要求，其中包括至少兩人進入眾議院規則委員會，但這些人要求4席。他還承諾就任期限制和邊境安全問題舉行投票。

兩黨議員指麥氏妥協過多、已棄尊嚴

有分析擔心麥卡錫作出如此多讓步，就算最終成為議長，他的權力及其控制黨內強硬派的能力也可能被削弱，未來國會在債務上限和政府支出等問題上或出現更多混亂局面。一些共和黨溫和派議員表示，麥卡錫已經妥協過多，「讓人感到不安」。民主黨麻省眾議員麥高文（Jim McGovern）周三晚表示，「（麥卡錫）已經放棄了一切，包括尊嚴，我不知道他還有什麼可以放棄」。

163年首見選逾10輪 有人投特朗普

縱然麥卡錫願作重大讓步，但未能改變共和黨內那群被謔稱為「塔利班20人」（Taliban 20）的極右派在周四下午5輪投票的取向。麥卡錫在前兩輪獲201票，在後三輪投票中更只得200票，距離過半所需的218票甚遠。那20名「反麥卡錫」共和黨議員在5輪投票中，先後支持共和黨眾議員唐納茲（Byron Donalds）、赫恩（Kevin Hern），甚或不是眾議員的特朗普（美國憲法並無規定眾議院議長僅能從議員中選出）。

截至周四眾議院議長投票表決11輪而未有結果。上一次出現10輪以上表決要追溯到1859至1860年，當時表決44次才選出議長。

眾院議長選舉膠着之際，新聞網站The Daily Beast和《華盛頓觀察家報》周四報道，有共和黨人悄悄研究與民主黨推舉一名兩黨皆支持的候選人。民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）周三說，不排除找一個候選人取代麥卡錫，但強調民主黨人要共和黨人先作更多讓步。

民主黨人：債務上限傳召權須達協議

民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）則為出手打破僵局開出兩個條件：共和黨不以債務上限作政治武器，並就傳召權（subpoena power）達成協議。卡納說，如果共和黨接受那些條件，他會支持共和黨提名眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）或加拉格爾（Mike Gallagher）。

（綜合報道）