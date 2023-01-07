沙特被指滲透維基 拘高層囚32年

人權組織：圖控制網頁隱惡揚善

DAWN及SMEX透過訪問消息人士及被囚維基百科管理人員，整合沙特政府的滲透事件。維基百科依賴不同層級的志願管理員及編輯運作，他們並非Wikimedia員工，但獲授權管理內容。人權組織指Wikimedia發現在沙特的高級團隊被沙特政府滲透，有沙特民眾充當或被迫充當間諜。

消息人士向DAWN和SMEX透露，沙特政府2020年9月拘捕兩名維基百科高層管理人員哈立德（Osama Khalid）和索非亞尼（Ziyad al-Sofiani），控以「影響輿論」、「違反公共道德」罪名，用於起訴政治犯的反恐法院「專責刑事法庭」裁定哈立德和索非亞尼分別入獄5年及8年，到去年9月哈立德被加刑至32年。

維基揪出16沙特間諜用戶

Wikimedia去年1月起展開內部調查，12月宣布以「編輯工作具利益衝突」為由終止16名沙特用戶的工作。消息人士指16人屬Wikimedia在沙特地區最高級的編輯團隊，該公司發現他們充當沙特政府間諜，以宣傳沙特政府正面內容和刪除批評內容。

SMEX執行董事納吉姆（Mohamed Najem）稱：「滲透維基百科是沙特政府持續努力控制我們地區網上信息和知識生產的另一例子。」DAWN執行董事惠特森（Sarah Leah Whitson）表示，國際組織及企業認為其附屬機構可獨立於沙特政府控制或安全營運，是極不負責任的想法。

（法新社/衛報/DAWN）