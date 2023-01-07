哈里曝服役殺25人如吃棋 前英軍斥背叛 塔利班批冷血

稱任務正當不愧疚

提早取得哈里回憶錄內容的傳媒披露更多書中內容。哈里在書中提到，他到阿富汗服役擔任軍用直升機機師期間，曾殺死25人，又稱參與過的6次任務都有奪走他人性命。他認為有關任務正當，不感到愧疚，因塔利班武裝分子想殺死他的戰友，又形容所殺的25人只是從棋盤上被拿走的棋子。

梅根威廉茶叙修好變互斥

哈里在回憶錄中指威廉批評梅根「難搞、無禮」，曾反對他與梅根的婚事，認為兩人關係進展太快，並指梅根「畢竟是美國女演員」。報道引述該書報道，2018年6月，哈里和梅根婚後不久，威廉夫婦邀請哈里夫婦茶叙，原意是想緩和梅根及凱特妯娌之間的不和，卻演變成當面衝突。哈里稱，梅根和凱特談及二人過往的誤會時，梅根對當時生下路易小王子才一個多月的凱特說：「你肯定是因荷爾蒙問題而有『懷孕腦』（意指孕婦記憶力減退或反應遲鈍的狀况）」，威廉即面斥梅根無禮貌，更用手指指向她稱「這些話不應說」。梅根隨即反擊說：「如果你不介意，請你不要再用手指指着我的臉。」雙方最終不歡而散。哈里又憶述祖母英女王伊利沙伯二世去年9月8日在蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡離世後，父親查理斯要求他當日不要帶梅根到城堡。

17歲酒吧後失身 認曾吸可卡因

哈里又提到在2001年17歲時，於一間人多酒吧後面一處失身予一名比他年長的女子。他憶述自己很快便爬到她身上，又指對方像對待「一匹年輕種馬」般對待他，但「事後她拍拍屁股叫我離開」，形容這是「令人羞愧」的經驗。他又承認曾數次吸食可卡因，但強調並不享受。

美國雜誌《名利場》周四引述威廉友人稱，威廉對於哈里泄露兩人私下對話及他對王室造成的傷害大感憤怒，威廉不會原諒哈里泄露兩人秘密，又指威廉憂慮兩兄弟的任何對話都會被公開。

友人稱威廉不會原諒哈里泄密

對於哈里承認在阿富汗殺死25人，英國陸軍前上校肯普（Richard Kemp）周四批評哈里公開這內容，指是對與他並肩作戰者的背叛，恐會激起恐怖分子報復心。《每日鏡報》引述塔利班高層官員哈卡尼（Anas Haqqani）說：「你（哈里）所殺的不是棋子，他們是人，他們都有等待他們回家的家人。」

（每日郵報/法新社/路透社/名利場/鏡報/Page Six）