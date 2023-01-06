右翼拒聽從特朗普 續阻麥卡錫選議長

經過周二3輪投票議長難產後，共和黨掌控的眾議院周三再舉行3輪投票。投票前，特朗普和副總統彭斯（Mike Pence）周三早上雙雙呼籲共和黨員團結。特朗普在其社交平台Truth Social貼文，說周二晚與麥卡錫（Kevin McCarthy）對話，「現在是我們所有偉大的共和黨眾員投票給凱文（麥卡錫）的時候了」。

極右翼改提名唐納茲挑戰

路透社引述消息人士報道，特朗普的盟友也私下聯絡多名反麥卡錫共和黨眾議員的辦事處，包括來自佛羅里達州的非裔共和黨籍眾議員唐納茲（Byron Donalds）。

特朗普的呼籲沒有效果。在麥卡錫與黨內極右翼勢力持續互不退讓之下，仍未有任何一方取得過半數選票。周三的3輪投票，共和黨極右翼改提名唐納茲挑戰麥卡錫，民主黨則持續提名眾院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）。在麥卡錫支持者、印第安納州眾議員史帕茲（Victoria Spartz）接連棄權下，3輪投票結果皆為傑弗里斯212票、麥卡錫201票、唐納茲20票、1人棄權。

周二、周三的6輪投票，麥卡錫首兩輪得203票，第三輪得202票，但到第四至六輪只得201票，反映得票一直流失。

唐納茲在周二首兩輪投票支持麥卡錫，但第三輪改投極右翼的提名人選，認為共和黨應進一步商議議長人選或下一步對策。史帕茲先前也支持麥卡錫，改投棄權票是認為麥卡錫應先解決反對者的疑慮。

特朗普「忠粉」反籲麥卡錫退出

支持麥卡錫的共和黨愈來愈不耐煩。眾議員凱利（Trent Kelly）說：「20人要求201人向他們無條件投降。我不會無條件投降。」美國廣播公司（ABC）周三引述消息報道，部分麥卡錫的盟友正探討「核選項」，降低當選議長所需票數的門檻。

這次百年未見的眾院議長難產事件，共和黨內極右翼眾議員被指攪局。《華盛頓郵報》和《紐約時報》報道，20名沒投票給麥卡錫的共和黨人，幾乎全部是特朗普的「忠粉」，17人去年中期選舉前獲特朗普支持。不過，他們周三沒有響應特朗普的「挺麥」呼籲。堅定反對麥卡錫的科羅拉多州眾議員博柏特（Lauren Boebert），反呼籲特朗普應跟麥卡錫說「你不夠票，是時候退出了」。

多名共和黨人承認，周三的情况證明特朗普的影響力減弱。反特朗普的共和黨策略師朗韋爾（Sarah Longwell）認為，目前發展的確顯示特朗普不再能夠對共和黨人頤指氣使。

（綜合報道）