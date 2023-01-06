馬克龍允向烏供「坦克殺手」裝甲車

普京下令東正教聖誕節停火

俄羅斯總統普京昨（5日）下令俄軍自莫斯科時間周五（6日）東正教聖誕節前夕的中午起，在烏克蘭停火36小時。周六（7日）是東正教聖誕節，在俄烏等地的東正教基督徒都會在1月6日至7日慶祝聖誕節。

AMX 10 RC是一款法製輕型六輪式偵察裝甲車，比坦克更輕、機動性更強。它被設計為「坦克殺手」，在1980年代開始服役，其強大的火炮能穿透裝甲和建築物，但對抗現代主戰坦克的裝甲則效果較差。法國曾在西非薩赫爾地區及阿富汗的海外軍事行動中部署AMX 10 RC。

愛麗舍宮沒透露會提供多少輛AMX-10予烏軍，也拒絕透露交付時間。除了這款裝甲車，法國還將供烏「堡壘」（Bastion）裝甲運兵車。烏克蘭總統澤連斯基隨後在Twitter感謝馬克龍，稱：「在你領導下，讓我們更加接近勝利。」法國官員稱今次是首有西方製裝甲車交付給烏克蘭。西方一直拒絕向基輔提供北約標準的主戰坦克，包括德製豹型（ Leopards）坦克，擔心會被視莫斯科視為升級舉動。

（法新社/金融時報）