「海馬斯」烏戰抗俄揚威 澳斥百億洽購

盼2026年部署

澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy）昨表示，海馬斯系統在烏戰中的有效性，影響了澳洲的決定，又稱全球對海馬斯需求大增，澳洲政府必須迅速訂購。他指出，海馬斯將使澳軍的攻擊範圍從30公里擴大至300公里，並於未來部署精準攻擊導彈，最終使攻擊範圍進一步擴大至500公里。澳洲政府稱，希望在2026至2027年部署海馬斯。康羅伊拒絕透露購入的數量和價格，只稱政府會斥資10億至20億澳元（約53.3億至106.6億港元）用於購買海馬斯及由挪威公司製造的「海軍打擊導彈」，後者預計2024年起裝備在澳洲的驅逐艦和護衛艦上。澳洲廣播公司報道，阿爾巴內塞政府已跟美國敲定在2026年前購買20套海馬斯的協議。

未回應是否針對中國

被問及海馬斯系統會否部署在中國軍事和外交影響力日增的太平洋地區時，康羅伊表示，這套系統很容易運送到全球任何地方，使之成為「真正的基本設備」。澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）表示，在當前的「戰略環境」下，澳軍配備高端及具針對性的軍事能力非常重要，「海軍打擊導彈和海馬斯將使我們的部隊有能力遏止衝突及保護我們的利益。」

《華爾街日報》指出，近年由於擔心可能與中國爆發衝突，美澳關係日益密切，今次的軍售是兩國加強防衛合作又一標誌。

（法新社/ABC/華爾街日報）

（俄軍侵烏）