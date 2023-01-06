哈里新書指遭兄毆打 自爆曾吸毒

英國天空新聞昨再援引外泄新書內容，哈里首次自認17歲時吸食可卡因，又透露母親威爾斯王妃戴安娜離世後，他與威廉曾勸父親、當時的王儲查理斯不要娶卡米拉。

談及梅根 抓衣領扯項鏈動武

回憶錄取名自王室貴族圈子的一句老話，即長子是頭銜、權力和財富的繼承人，次子則是長子發生事故後的承繼「後備」。哈里在回憶錄中談及2019年在其倫敦住所諾丁咸居（Nottingham Cottage）與威廉的衝突，他指威廉希望討論兩人的關係及與傳媒的對抗。書中寫道，威廉當時投訴梅根「難搞」、「無禮」及「粗魯」，哈里反指威廉在重複傳媒對其妻的負面報道內容，並稱威廉當時表現不理性，令兩人互相大叫大喊。

哈里當時指摘威廉已經表現得像王室繼承人，無法理解作為弟弟的他為何不能滿足於成為後備。威廉則聲稱是自己在嘗試幫助他，但是哈里反問：「這是在幫助我？」這句話激怒了威廉，一邊罵髒話一邊朝哈里逼近。

哈里稱他當時感到害怕並走到廚房，但怒氣冲冲的威廉尾隨而至。哈里向威廉遞上一杯水，表示無法跟那樣激動的他說話，但威廉隨後抓住哈里的衣領、扯掉他的項鏈並把他打倒在地。哈里倒地時把盛狗糧的碗壓碎，碎片刺進他身體。哈里稱他在地上躺了一會，頭暈目眩，然後站起來要求威廉離開。

哈里寫道，威廉當時促他像兒時打架那樣還擊，但他拒絕。威廉離開後折返，「看似後悔並致歉」，再次離去時又轉回頭向哈里說：「你不必告訴梅根這事。」哈里問道：「你是指你攻擊我？」威廉回應：「我沒攻擊你，哈羅德（Harold，哈里的花名）。」後來梅根注意到他背上傷痕，他才向梅根透露事件。哈里形容梅根當時並不那麼驚訝和生氣，而是非常傷心。

哈里穿納粹服飾 稱凱特提議

另外，哈里在2005年被拍攝到身穿納粹服飾參加派對，娛樂新聞網站Page Six周三（4日）報道，哈里在書中提到是威廉與當時未成為兄嫂的凱特所提議，哈里形容事件是他人生其中一個最大錯誤。

（衛報/法新社/Page Six）