辛偉誠五大施政承諾 減通脹國債振經濟

強調「不成功便成仁」 歡迎問責

辛偉誠周三在倫敦東部奧林匹克公園發表演說，承諾自己將「夜以繼日工作」，為英國民眾紓困及帶來平靜生活，並作出五大施政優先承諾：

1）今年內削減一半通脹，緩解生活成本，為人們帶來財政保障；

2）振興經濟，在全國創造高薪就業機會；

3）確保國債規模減少，以保障未來公共服務供應；

4）減少NHS輪候時間，令有需要人士早日獲得醫療關顧；

5）立新法打擊非法船民，確保非法入境英國者受懲處及驅逐。

辛偉誠在演說中強調實現上述目標「不成功便成仁」，當中「沒有詭計和含糊」，指英國人可就成果對政府「作出評價」。

致力縮NHS求診輪候時間

辛偉誠又在英國廣播公司（BBC）的訪問中強調，民眾可在縮減NHS輪候時間上「向他問責」，稱政府已增加撥款作多項創新，包括引入「遙距病房」，相信未來數月能將非緊急醫療服務輪候時間減少至一年半（原本通常要約兩年），至明年春季進一步縮至一年。目前僅英格蘭便有逾700萬人輪候NHS服務，佔當地總人口約八分之一，且人數在新冠疫情下正持續上升。

英國目前通脹率為10.7%，雖已從去年11月最高峰回落，但仍接近40年來高位，且工資增幅遠落後於通脹。據英倫銀行和「預算責任辦公室」（OBR）目前預測，本年底前通脹有望削減一半。

（BBC/金融時報/紐約時報）